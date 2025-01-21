При падении обломков БПЛА в Смоленской области загорелась кровля здания

Средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотников в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По предварительной информации, пострадавших нет.

«На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов»,— написал господин Анохин в Telegram. На местах работают оперативные службы.

Губернатор также отметил увеличение числа фейковой информации и «различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области». По его словам, такие публикации делаются специально «для нагнетания паники и дестабилизации ситуации». Он призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные данные.

Об угрозе атаки беспилотников в регионе и работающей ПВО в Смоленске Василий Анохин сообщил в 1:52 мск. Он призвал жителей сохранять спокойствие и избегать открытых пространств.