Главные новости за неделю 13–19 января. Кубань, Крым, Адыгея

В Анапе скончался студент местного индустриального техникума Александр Комин. В пресс-службе учебного заведения опровергли информацию о том, что он якобы участвовал в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае.

Московский городской суд оставил под стражей бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского.

Депутат Госдумы Нина Останина готовит обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением оказать содействие детским лагерям Анапы после разлива мазута.

Корму танкера «Волгонефть-239», находящуюся на мели, планируют утилизировать на месте. Специалисты также рассматривают буксировку кормы танкера в другой порт.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян назвал разлив мазута в Черном море «страшным ударом» для экосистемы. Он заявил, что гибель десятков тысяч птиц и множества дельфинов является большой потерей для прибрежной флоры и фауны, а в воде с мазутом почти ничего жить не сможет.

Совет директоров группы компаний «Дело» претерпит «принципиальные» изменения, сообщил глава компании Сергей Шишкарев. В состав совета войдет Петр Иванов, президент транспортной группы Fesco и куратор логистического дивизиона госкорпорации «Росатом».

Россельхознадзор отобрал в Черном море на территории Краснодарского края пробы рыбы и морепродуктов. Их отправят в подведомственную Россельхознадзору лабораторию Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции в Москве, где их проверят на возможные загрязнения и определят их безопасность.

Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения в отношении Алексея Лазарева, который подозревается в краже 168 млн руб. из депозитария в Сочи. Он пробудет под арестом два месяца.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко оценил рекультивацию мусорного полигона примерно в 1 млрд руб. Во время пресс-конференции мэр также сказал, что собственником полигона официально стала публично-правовая компания с государственным участием «Российский экологический оператор» (РЭО).

Структуры «Агрокомплекса» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева могут выкупить бизнес АО «Приосколье».

Власти Новороссийска в 2025 году направят 813 млн руб. на программу модернизации внутригородских сетей водоснабжения, которые сильно изношены.

На пляже «Дикая Омега» и на набережной Андрея Первозванного в Севастополе зафиксировали массовую гибель хамсы. Около тысячи мертвых рыб оказались выброшены на берег, среди них местные жители также заметили погибших птиц.

Арбитражный управляющий ООО СЗ «МСК-Инвест» вновь выставил на торги жилищный комплекс «Огни города» в Центральном округе Краснодара за 556 млн руб.

Власти Севастополя просят включить регион в зону чрезвычайной ситуации федерального характера в связи с последствиями разлива мазута, сейчас действует режим ЧС регионального масштаба.

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством добытой рыбы в зонах уборки мазута.

В Краснодаре завершили строительство храмового комплекса в честь Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. Инвестиции в реализацию проекта составили 200 млн руб.

За 2024 год в дорожный фонд Краснодара от платных парковок поступило более 800 млн руб.

В Краснодарском крае количество самозанятых к концу 2024 года достигло 600 тыс. человек, что на 34,5% больше, чем в прошлом году. Результат в 11 раз превышает плановые показатели нацпроекта.

По состоянию на 1 декабря 2024 года доходы от курортного сбора в Краснодарском крае превысили 813 млн руб.

Мазут с танкера «Волгонефть-239» планируют откачать до конца января.

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет активных действий от созданной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Из федерального бюджета на реализацию программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2027 года направят более 316 млрд руб.

Игорь Чагаев, ранее занимавший пост заместителя губернатора Краснодарского края, 13 января приступил к обязанностям председателя правительства Еврейской автономной области.

В Краснодарском крае из резервного фонда направят еще 1 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Анапе.