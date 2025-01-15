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Курортный сбор принес Кубани более 813 млн рублей в 2024 году

По состоянию на 1 декабря 2024 года доходы от курортного сбора в Краснодарском крае превысили 813 млн руб. Годом ранее полученная сумма от пошлины составила 736 млн руб., что на 10,5% меньше. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в минкурортов региона.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всего с момента запуска эксперимента по курортному сбору в 2018 году поступления достигли 2,8 млрд руб. Итоговые данные за 2024 год будут известны после завершения отчетного периода IV квартала.

От уплаты сбора в 2024 году отказались 130 человек, что значительно ниже уровня 2023 года, когда было зафиксировано 350 отказов. За семь лет действия программы от оплаты пошлины уклонились 1 463 туристов.

Собранные средства направляют на улучшение туристической инфраструктуры: благоустройство парков, набережных, пляжей, создание зон отдыха для детей, подсветки прогулочных зон, фотозон, а также установку малых архитектурных форм.

Анна Гречко

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