Рекультивация мусорного полигона в Новороссийске обойдется в 1 млрд рублей

Глава Новороссийска Андрей Кравченко оценил рекультивацию мусорного полигона примерно в 1 млрд руб. Во время пресс-конференции мэр также сказал, что собственником полигона официально стала публично-правовая компания с государственным участием «Российский экологический оператор» (РЭО), которая была создана по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Неизвестно, как бы мы еще двигались с предыдущими собственниками, которые думали только о собственной прибыли, выгоде»,— отметил Андрей Кравченко.

Согласно принятому генплану, для рекультивации полигона в Новороссийске выделили 19 гектаров леса. Сейчас за счет присоединения к Новороссийску геленджикской зоны само тело полигона выросло в разы, отметил мэр. Указанная площадь отведена для использования, разборки и пересортировки самого тела полигона. Глава города также заявил, что планируют провести экологические исследования. По их результатам выяснят, можно ли вообще использовать этот участок для планируемых задач.

В июне 2024 года на полигоне в селе Борисовка произошел пожар площадью более 1 тыс. кв. м. Его тушили две недели. Из-за происшествия Росприроднадзор решил добиваться закрытия объекта, направив материалы в прокуратуру.

В сентябре 2024 года по результатам общественных обсуждений решили не расширять полигон, а захоронения отходов организовать в границах функциональной зоны объекта.

Позже в отношении директора ООО «Терра-Н», управляющего мусорным полигоном, возбудили уголовное дело по факту нарушения правил обращения с опасными отходами.

Наталья Решетняк, Татьяна Ручкина