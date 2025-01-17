Ученый: в морской воде с мазутом практически ничего жить не сможет

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян назвал разлив мазута в Черном море «страшным ударом» для экосистемы. В интервью «Ъ» он заявил, что гибель десятков тысяч птиц и множества дельфинов является большой потерей для прибрежной флоры и фауны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

«В такой среде, даже если она и находится в соленой воде, ничего практически жить не сможет, за исключением микроорганизмов, которые питаются мазутом и разлагают его»,— говорит господин Данилов-Данильян.

По его словам, вывоз минимум 200–500 тыс. тонн загрязненного грунта обязательно приведет к переформированию берега. Научный руководитель Института водных проблем РАН сообщил, что уже есть места, где из-за удаления грунта, куда попал мазут, море наступило на сушу на 30–50 м. Виктор Данилов-Данильян прогнозирует большие потери для всей туристической инфраструктуры.

Он отметил, что мазут в таких количествах разливается впервые, называя экологическую катастрофу в Черном море самой серьезной в 21-м веке. Он отметил, что при разливе дизельного топлива в Норильске в 2020 году все было локально и быстро устранено. В отличие от нынешней экокатастрофы, там хватало техники и благоприятно способствовала погода.

Виктор Данилов-Данильян говорит, что избежать случившейся ЧС можно было, поскольку затонувшие суда «должны были быть списаны по непригодности еще 20 лет назад». Кроме того, по его словам, зимой в море суда класса «река-море» выпускать нельзя. Поэтому, как говорит эксперт, «избежать катастрофических последствий с таким отношением невозможно». При этом, как утверждает ученый, серьезные работы по ликвидации последствий катастрофы на Кубани начали только через 9–10 дней, а первую неделю на месте трагедии были лишь волонтеры.

Научный руководитель говорит, что пятна мазута могут к концу января достичь Одессы. Он также не исключает, что нефтепродукты могут подойти к берегам Румынии и Болгарии, а на юго-востоке моря и к Турции.

При этом ученый говорит, что мазут, который будет плавать на поверхности в центральной части моря, достаточно удаленной от берега, возможно, не стоит ловить. «Затраты окажутся огромными, а результат незначительным. Лучше уделять больше внимания тому, что получается лучше: чистке берегов и прибрежных областей»,— пояснил эксперт.

Из-за того, что мазут может долго лежать на дне моря и подниматься восходящими потоками, потребуется постоянный мониторинг курортных берегов, уверен ученый. Ослабить такую деятельность можно будет только, когда появление новых выбросов мазутных сгустков из моря станет крайней редкостью, говорит Виктор Данилов-Данильян.