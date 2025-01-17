Корму танкера «Волгонефть-239» планируют утилизировать на месте

Корму танкера «Волгонефть-239», находящуюся на мели, планируют утилизировать на месте. Об этом сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео оперштаба Кубани Фото: скриншот видео оперштаба Кубани

Специалисты также рассматривают буксировку кормы танкера в другой порт. Но это будет возможно, если позволит техническое состояние судна. Поэтому спасатели больше склоняются к развитию первого варианта.

Виктор Чернов отметил, что на судно для проверки технической составляющей танкера специалистам удалось попасть впервые только 5 января. Он пояснил, что до обваловки попасть на борт можно было только с моря, а погода не всегда позволяла высадиться. Еще одну высадку удалось совершить 10 января, когда специалисты оценили объем работ для восстановления жизнедеятельности механизмов.

«Сейчас все работает как часы: дым из трубы идет, все греется, идет подготовка к выгрузке»,— прокомментировал господин Чернов.

Сегодня, 17 января, начали откачивать и вывозить нефтепродукты с кормовой части танкера «Волгонефть-239». Мероприятия планируют завершить до конца января. Как ранее сообщили в оперштабе Краснодарского края, специалисты продолжают анализировать возможные сценарии подъема затонувших фрагментов танкера «Волгонефть-239» и танкера «Волгонефть-212».

Татьяна Ручкина