В Краснодаре построили уникальный храм с монохромной росписью за 200 млн рублей

В Краснодаре завершили строительство храмового комплекса в честь Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. Авторами единственной в Краснодаре канонической монохромной росписи в храме стали приглашенные мастера со всей России. Как узнал «Ъ-Кубань» у благотворительного фонда «Точно Добро» (входит в ГК «Точно»), строившего храм, инвестиции в реализацию проекта составили 200 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ГК «Точно» Фото: предоставлено ГК «Точно»

Храм в микрорайоне «Родные просторы» начали строить в 2020 году. Здание спроектировано в двух уровнях и занимает более 500 кв. м. Нижний придел посвящен Святому благоверному Князю Вячеславу Чешскому. На протяжении четырех лет здесь проходили литургии и праздничные службы для горожан. Строительство верхнего придела, посвященного Святым апостолам Петру и Павлу, завершили в конце 2024 года.

Здание построено в новом русском стиле: из кирпича ручной формовки и увенчано золотым куполом. «В архитектуре он объединяет духовность и элегантную современность. Входную группу украшают скульптуры Святых апостолов Петра и Павла»,— отметили в фонде.

Внутри храма единое пространство без колонн. В отделке использовали натуральные гранит и мрамор, чтобы создать эффект «русской старины». Элементы здания разрабатывали по спецзаказу фонда: барельефы фасадов изготовили мастера из Краснодара, иконостас доставили из Волгодонска, а скульптуры — из Ростова-на-Дону. Владелец ГК «Точно» и основатель благотворительного фонда «Точно добро» Николай Амосов пояснил, что стены храма расписаны важными событиями из истории христианства.

Особенностью храма стала каноническая роспись, созданная в нетрадиционных оттенках монохромной гаммы — в приглушенных тонах на золотом фоне. Над ней работали семь художников, они воссоздали сцены библейских событий, святых и богословские символы.

Татьяна Ручкина