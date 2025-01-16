В Севастополе ученые выясняют причины массового выброса хамсы

На пляже «Дикая Омега» и на набережной Андрея Первозванного в Севастополе зафиксировали массовую гибель хамсы. Около тысячи мертвых рыб оказались выброшены на берег, среди них местные жители также заметили погибших птиц, сообщает «Наша газета. Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска

Севприроднадзор зарегистрировал выброс хамсы. Ученые Института биологии южных морей уже начали исследовать образцы рыбы. Результаты лабораторных анализов планируют предоставить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что разлив нефтепродуктов в Керченском проливе мог повлиять на состояние хамсового стада. Однако эксперты ВНИИ рыбного хозяйства опровергли данную версию, заявив, что в рыбе не обнаружено следов нефтепродуктов.

Анна Гречко