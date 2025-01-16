В Севастополе ученые выясняют причины массового выброса хамсы
На пляже «Дикая Омега» и на набережной Андрея Первозванного в Севастополе зафиксировали массовую гибель хамсы. Около тысячи мертвых рыб оказались выброшены на берег, среди них местные жители также заметили погибших птиц, сообщает «Наша газета. Новороссийск».
Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска
Севприроднадзор зарегистрировал выброс хамсы. Ученые Института биологии южных морей уже начали исследовать образцы рыбы. Результаты лабораторных анализов планируют предоставить в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что разлив нефтепродуктов в Керченском проливе мог повлиять на состояние хамсового стада. Однако эксперты ВНИИ рыбного хозяйства опровергли данную версию, заявив, что в рыбе не обнаружено следов нефтепродуктов.