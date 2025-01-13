Из резервного фонда Кубани на ликвидацию ЧС в Анапе выделят 1 млрд рублей

В Краснодарском крае из резервного фонда направят 1 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Анапе. Сведения об этом содержатся в распоряжении губернатора Вениамина Кондратьева, опубликованном на сайте администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Бюджетные ассигнования выделят министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Ответственным за выполнение распоряжения назначен первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

Алина Зорина