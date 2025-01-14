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Бывший замгубернатора Кубани стал председателем правительства ЕАО

Игорь Чагаев, ранее занимавший пост заместителя губернатора Краснодарского края, 13 января приступил к обязанностям председателя правительства Еврейской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба ЕАО.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Основное внимание Игорь Чагаев уделит взаимодействию с органами исполнительной власти. Также будут разработаны вопросы местного самоуправления.

Ранее, 10 января, замгубернатора Кубани объявил о своей отставке с должности первого заместителя главы Херсонской области.

Нурий Бзасежев

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