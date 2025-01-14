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На развитие Крыма и Севастополя направят более 316 млрд рублей

Из федерального бюджета на реализацию программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2027 года предусмотрено более 316 млрд руб. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

В течение ближайших трех лет в рамках государственной программы социально-экономического развития планируют завершить работы более чем на 230 объектах капитального строительства и реализовать 32 мероприятия.

Владимир Путин также отметил, что с момента начала реализации данной программы в 2015 году и до 2027 года в регион будет инвестировано около 1,5 трлн руб.

Алина Зорина

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