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Недостроенный ЖК «Огни города» в Краснодаре выставили на торги за 550 млн рублей

Арбитражный управляющий ООО СЗ «МСК-Инвест» вновь выставил на торги жилищный комплекс «Огни города» в Центральном округе Краснодара за 556 млн руб. В январе прошлого года объекты пытались реализовать за 1,9 млрд руб. Сведения об этом опубликованы в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Фото: жилой-краснодар.рф

Фото: Фото: жилой-краснодар.рф

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 февраля, торги назначены на 21 февраля, задаток составляет 1%.

Согласно материалам дела, застройщик начал возводить ЖК по улице Ипподромная, 1/1 в 2020 году. Компания планировала построить пять 24-этажных домов на земельном участке общей площадью 41,5 тыс. кв. м. Однако в 2021 году строительство пришлось заморозить из-за отсутствия в проектной документации социальной инфраструктуры и парковок.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «МСК-Инвест» зарегистрировано в 2018 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредители — Владимир Жемеря (51%) и «Г.К. Чэнжунь Технолоджи Лимитед» (Гонконг) — головная компания ООО «МСК». Убыток компании за 2023 год составил 12,7 млн руб., кредиторская задолженность — 118,1 млн руб.

В состав лота входит земельный участок застройщика, а также три объекта со степенью готовности 3 и 17% — многоквартирные дома площадью более 30 тыс. кв. м.

Как ранее пояснил «Ъ-Кубань» конкурсный управляющий ООО СЗ «МСК-Инвест» Руслан Шуман, у жилищного комплекса нет дольщиков. В 2020 году на возведение первого этапа ЖК «Огни города» Сбербанк и застройщик заключили кредитный договор на сумму 3 млрд руб. Тогда же сообщили, что продавать квартиры в жилищном комплексе будут с использованием механизмов эскроу и льготной ипотеки.

Однако в ноябре 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО СЗ «МСК-Инвест» банкротом. Инициатором банкротства застройщика выступил ИП Осипов Сергей Вагакович. Компания задолжала предпринимателю более 298,1 млн руб. Заявитель указал, что в сентябре 2022 года между застройщиком и Сергеем Осипяном был заключен договор ипотеки земельного участка. Компания передала в залог предпринимателю земельный участок площадью 41,5 тыс. кв. м по адресу Ипподромная, 1/1. Однако обязательства, обеспеченные ипотекой земельного участка, должник не исполнил. В связи с чем Сергей Осипян обратился в суд с требованием о признании застройщика банкротом.

Тат Гаспарян

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