На Кубани число самозанятых в 2024 году увеличилось на 34,5%

В Краснодарском крае количество самозанятых к концу 2024 года достигло 600 тыс. человек, что на 34,5% больше, чем в прошлом году. Этот результат в 11 раз превышает плановые показатели национального проекта, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отметил вице-губернатор Александр Руппель, общее число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на Кубани выросло на 5,1% и составило 308,5 тыс. человек.

Господи Руппель также подчеркнул, что Кубань по-прежнему удерживает лидерство в ЮФО и занимает четвертое место по России, уступая только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. В сфере малого и среднего бизнеса (МСП) трудоустроено более 1,2 млн человек, что составляет почти 45% от всех работающих жителей региона.

В 2024 году самозанятые пользовались услугами Фонда микрофинансирования, привлекая 40 займов на общую сумму более 14,6 млн руб. Также им был доступен механизм поручительств регионального Фонда развития бизнеса на сумму 1,4 млн руб, что позволило привлечь дополнительные заемные средства на 2,8 млн руб.

Всего для поддержки бизнеса на Кубани работают шесть институтов, включая Фонды развития бизнеса, микрофинансирования, промышленности и инноваций, Центр поддержки экспорта, а также Агентство по привлечению инвестиций.

Нурий Бзасежев