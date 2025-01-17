«Аргокомплекс» экс-губернатора Кубани может выкупить бизнес АО «Приосколье»

Структуры «Агрокомплекса» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева могут выкупить бизнес АО «Приосколье». Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на собеседников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Источники отмечают, что сделка уже закрыта. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев предполагает, что стоимость «Приосколья» может достигать примерно 50 млрд руб. Он отмечает сильные рыночные позиции компании, однако обращает внимание на то, что ее основные производственные мощности расположены в Белгородской области, вблизи района активных боевых действий. Источник «Ъ» на аграрном рынке считает, что господин Ткачев может приобрести «Приосколье» только со значительным дисконтом.

Детали сделки неизвестны. Однако бывший заместитель председателя правительства Белгородской области Геннадий Бобрицкий находится в розыске. В 2023 году его арестовали по обвинению в мошенничестве. Он провел девять месяцев в следственном изоляторе, после чего был освобожден под домашний арест и затем скрылся.

Дмитрий Клеточкин, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», отмечает, что если конечный бенефициар владеет бизнесом через третьих лиц, то продать актив можно. Если компания принадлежит ему напрямую, то существует возможность оформить продажу в другой стране по нотариальной доверенности.

Антон Гусев, партнер юридической фирмы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры», добавляет, что актив также может быть реализован на основании решения суда, предусматривающего возмещение вреда. Для этого требуется обвинительный приговор, однако в России предусмотрен механизм заочного рассмотрения таких дел.

Один из источников «Ъ» на рынке утверждает, что акции «Приосколья» арестованы. Антон Томилин, руководитель практики банкротства компании «Митра», предполагает, что в данном случае продажа может быть осуществлена только после снятия ареста.

По данным Национального союза птицеводов, в 2023 году компания «Приосколье» занимала третье место по объемам производства мяса бройлеров в России. Первые два места достались ГАП «Ресурс» и ГК «Черкизово». На четвертом месте находится «Агрокомплекс», который в случае приобретения «Приосколья» сможет занять третье место, отстав от «Черкизово» лишь на 11–12%.