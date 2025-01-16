В Новороссийске направят 813 млн рублей на модернизацию системы водоснабжения

Власти Новороссийска в 2025 году направят 813 млн руб. на программу модернизации внутрегородских сетей водоснабжения, которые на сегодняшний день сильно изношены. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко на пресс-конференции 16 января.

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По его словам, помимо региональных программ, в бюджете города предусмотрены собственные средства и инвестиционные программы для модернизации водоснабжения. В рамках проекта планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию 26 км водоснабжающих сетей.

К концу года власти Новороссийска намерены сократить технологические и коммерческие потери на 12,5% или 16 тыс. куб. м в сутки.

Нурий Бзасежев