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Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января

Мазут с танкера «Волгонефть-239» планируют откачать до конца января этого года. Сейчас завершается обваловка кормовой части, сообщает Минтранс России.

Фото: Минтранс России

Фото: Минтранс России

Сегодня вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт проинспектировали работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у мыса Панагия. По словам министра, специалисты завершили строительство временной дороги к месту крушения и теперь приступают к завершающей стадии — обваловке корпуса. Этот процесс включает создание насыпи вокруг кормовой части судна, что поможет защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из танков. Откачка займет около двух недель, и работы планируется завершить до конца января.

Сбор нефтепродуктов, находящихся в воде, продолжается. Мазут, находящийся у кормовой части и на береговой линии, был изолирован с помощью боновых заграждений. Сбор осуществляется с использованием баржи и ручным способом.

Вокруг танкера установлено 2,1 тыс. м боновых заграждений, что обеспечивает безопасность работы. От кормы судна уже вывезли 1,2 тыс. т нефтесодержащей смеси.

В Краснодарском крае подготовлены две площадки для утилизации собранного мазута, которые соответствуют всем экологическим и техническим требованиям. До конца дня первая партия мазута будет отправлена на эти площадки по железной дороге. Для ее транспортировки используют загерметизированные полувагоны.

Сотрудники Морспасслужбы продолжают следить за состоянием воды в Керченском проливе и Черном море на предмет возможных загрязнений. Если в воде обнаруживают пятна нефтепродуктов, их либо собирают вручную, либо обрабатывают сорбентом.

Алина Зорина

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