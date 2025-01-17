Сергей Шишкарев: совет директоров ГК «Дело» принципиально поменяет состав

Совет директоров группы компаний «Дело» претерпит «принципиальные» изменения, сообщил глава компании Сергей Шишкарев в интервью телеканалу «Россия-24». В состав совета войдет Петр Иванов, президент транспортной группы Fesco и куратор логистического дивизиона госкорпорации «Росатом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Шишкарев останется председателем совета директоров и будет возглавлять комитет по стратегии. Он подчеркнул, что остается 50% паритетным партнером компании и занимается разработкой стратегических планов.

28 декабря новым генеральным директором ООО «УК "Дело"» (головная компания холдинга) был утвержден Алексей Лебедев. Сергей Шишкарев отметил, что новая управленческая команда ставит перед собой амбициозные цели и планирует в течение полугода определить стратегию развития компании до 2035 года.

В конце декабря «Росатом», АО «Трансмашхолдинг» и основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев договорились об объединении своих логистических активов и создании совместной компании.

Группа компаний «Дело» основана в 1993 году в Новороссийске предпринимателем Сергеем Шишкаревым. Транспортно-логистический холдинг оказывает полный комплекс услуг по перевалке грузов и бункеровке судов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов, доставке нефти и нефтепродуктов. В ГК «Дело» входит стивидорное ООО «Делопортс», включающее контейнерный терминал НУТЭП, бункеровочную компанию ТОС, зерновой терминал КСК. Штаб-квартиры компании находятся в Москве и Новороссийске.

Наталья Решетняк