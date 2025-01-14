Владимир Путин заявил, что ждет действий от комиссии по ликвидации ЧС с мазутом

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет активных действий от созданной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Об этом он сообщил на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин просит правительство РФ активно взаимодействовать с регионами в данной ситуации. Он также поблагодарил волонтеров, которые с первых дней разлива нефтепродуктов начали принимать участие в работе по очистке берегов.

«Еще раз обращаю внимание всех служб и ведомств — как федеральных, так и региональных: необходимо тщательно, в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах»,— заявил президент.

Алина Зорина