Роспотребнадзор усилил контроль за качеством добытой рыбы в зонах уборки мазута

Роспотребнадзор сообщил о расширении лабораторных мощностей на Черноморском побережье. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В Анапе и Ялте будут работать усиленные лаборатории, которые займутся исследованием рыбы и морепродуктов, выловленных в Черном море. Кроме того, будут взяты пробы воздуха в жилых районах и на участках, где работают волонтеры и спасатели.

К утру 16 января сотрудники лабораторий в двух регионах провели 102 исследования. С начала работ по ликвидации последствий загрязнения мазутом было осуществлено 937 анализов питьевой воды, 3,2 тыс. анализов атмосферного воздуха и 361 анализ готовых блюд из полевых кухонь для волонтеров.

Сотрудники Роспотребнадзора начали изучение песка после его очистки от нефтепродуктов. Чтобы оценить потенциальное воздействие на здоровье людей, они также взяли пробы морской воды, воздуха, прибрежного песка и почвы.

Алина Зорина