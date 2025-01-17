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Подозреваемого в хищении денег из депозитария в Сочи арестовали на 2 месяца

Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения в отношении Алексея Лазарева, который подозревается в краже 168 млн руб. из депозитария в Сочи. Он пробудет под арестом два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Исполняющего директора депозитария в Сочи Алексея Лазарева обвиняют в хищении денег из сейфовых ячеек. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство следствия и отклонил ходатайство защиты о домашнем аресте или залоге до 15 марта 2025 года.

Алина Зорина

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