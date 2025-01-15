Техникум Анапы опроверг данные, что погибший студент участвовал в ликвидации ЧС

В Анапе скончался студент местного индустриального техникума Александр Комин. Ранее в соцмедиа распространялась информация о том, что он якобы участвовал в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае. В пресс-службе техникума опровергли информацию, сообщив, что сейчас идут следственные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Коллектив техникума приносит глубочайшие соболезнования родителям и близким Александра»,— говорится в сообщении.

В учебном заведении подтвердили, что студенты и преподаватели действительно участвуют в ликвидации ЧС вместе с тысячами других людей, помогая очищать берег Анапы. Однако в уборке пляжей могут участвовать только совершеннолетние, утверждают в вузе. Техникум не отправлял на работы подростков, так как это запрещено. Для каждой смены составляют списки участников, в которых фиксируют всех, кто выходит на береговую полосу. Александра, как и всех его сверстников и тех, кому еще не исполнилось 18 лет, не включали в организованные группы. Все студенты обязательно проходят инструктаж, получают все средства защиты, заявили в техникуме.

«Мы рассчитываем, что будут установлены точные причины произошедшего. Колледж максимально содействует расследованию»,— подчеркнули в техникуме.

Алина Зорина