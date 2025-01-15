Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского оставили под стражей

Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда Москвы о заключении под стражу бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Апелляционные жалобы адвокатов суд также постановил оставить без удовлетворения. Мера пресечения сейчас действует до 17 февраля.

Алексей Копайгородский был главой Сочи с 2019 по май 2024 года. В сентябре 2024 года его арестовали по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В октябре арестовали имущество, принадлежащее членам семьи господина Копайгородского и аффилированным с ним лицам. Всего по делу Копайгородских под арест попало около 30 объектов недвижимости в Москве и Сочи. В ноябре суд продлил арест бывшего мэра до 17 февраля 2025 года.

В конце 2024 года Алексей Копайгородский стал фигурантом нового уголовного дела. Его подозревают в получении взятки.

Супруга бывшего главы Сочи Янина Копайгородская находится под домашним арестом. Она является фигурантом дела о растрате, первоначально возбужденного в отношении ее мужа.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...