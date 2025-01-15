Бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского оставили под стражей

Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда Москвы о заключении под стражу бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Апелляционные жалобы адвокатов суд также постановил оставить без удовлетворения. Мера пресечения сейчас действует до 17 февраля.

Алексей Копайгородский был главой Сочи с 2019 по май 2024 года. В сентябре 2024 года его арестовали по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В октябре арестовали имущество, принадлежащее членам семьи господина Копайгородского и аффилированным с ним лицам. Всего по делу Копайгородских под арест попало около 30 объектов недвижимости в Москве и Сочи. В ноябре суд продлил арест бывшего мэра до 17 февраля 2025 года.

В конце 2024 года Алексей Копайгородский стал фигурантом нового уголовного дела. Его подозревают в получении взятки.

Супруга бывшего главы Сочи Янина Копайгородская находится под домашним арестом. Она является фигурантом дела о растрате, первоначально возбужденного в отношении ее мужа.

Татьяна Ручкина