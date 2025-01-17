Депутат Госдумы Нина Останина просит помочь детским лагерям Анапы после ЧС

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) готовит обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением оказать содействие детским лагерям Анапы после разлива мазута. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«В ходе визита в Анапу организаторы летнего отдыха обратились ко мне с просьбой о содействии в расширении инфраструктуры детских лагерей в связи с ЧС. Речь идет о возведении искусственных бассейнов, которые сегодня есть далеко не везде»,— написала госпожа Останина.

Она добавила, что поскольку быстровозводимые конструкции достаточно дорогостоящие, компенсация государством затрат на их обустройство чрезвычайно важна детским лагерям.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В Черном море, по предварительным оценкам, попало около 3 тыс. т мазута. Большую его часть в первые дни ЧП вынесло на песчаные пляжи Анапского и Темрюкского районов Краснодарского края.

Наталья Решетняк