Власти Севастополя выделили на ликвидацию ЧС с мазутом 78 млн рублей

Из бюджета Севастополя выделили 78 млн руб. на борьбу с последствиями разлива нефтепродуктов в Черном море после крушения танкеров. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев, власти просят включить территорию Севастополя в зону чрезвычайной ситуации федерального характера, сейчас действует режим ЧС регионального масштаба.

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«Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов — это самое дорогое из всех направлений. Для того чтобы возместить эти затраты, нам понадобится помощь из федерального бюджета»,— сказал Михаил Развожаев во время заседания федерального штаба по ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе, которое он провел вместе с главой МЧС России Александром Куренковым.

В Каче в районе «Нашего паруса» кран поднимает лодку, груженную мешками. По словам господина Развожаева, это существенно ускоряет вывоз загрязненного грунта с труднодоступного для техники пляжа.

Специализированная организация вывезла собранный на пляжах грунт на специальные площадки, оборудованные для хранения. Этот грунт и гальку с фрагментами мазута переработают и проведут обеззараживание, чтобы категория отходов сменилась на вторичное сырье. После массу грунта планируют использовать для строительства дорог. Обсуждение этого вопроса сейчас на завершающем этапе, отметил Михаил Развожаев.

Татьяна Ручкина