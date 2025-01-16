В дорожный фонд Краснодара поступило более 800 млн рублей от платных парковок

За 2024 год в дорожный фонд Краснодара от платных парковок поступило более 800 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В прошлом году жители и гости краевой столицы совершили более 4 млн парковочных сессий. Дорожный фонд пополнился на 823,5 млн руб. Из них 291,5 млн руб. — это оплаты парковки (35,4%). От штрафов за неуплату поступило 532 млн руб. (64,6%). Как отмечают в департаменте, полученные средства идут на содержание транспортной инфраструктуры Краснодара.

В администрации подчеркнули, что в городе обустроено 270 муниципальных стоянок общей вместимостью до 11,6 тыс. мест. Стоимость зависит от парковочной зоны и может составлять 30, 40, 50, 60 и 100 руб. Бесплатное время нахождения на стоянке — первые 15 минут до и после оплаты. В период с 20:00 до 8:00 на большинстве парковок открытого типа плата не взимается.

За неоплаченную парковку предусмотрен штраф в размере 3 тыс. руб. Контроль осуществляется с помощью мобильных и стационарных комплексов фото- и видеофиксации.

Алина Зорина