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Пробы мидий, хамсы и форели из Черного моря проверят на безопасность в Москве

Россельхознадзор отобрал в Черном море на территории Краснодарского края пробы рыбы и морепродуктов. Их отправят в подведомственную Россельхознадзору лабораторию Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции в Москве, где их проверят на возможные загрязнения и определят их безопасность.

Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора отобрали в Новороссийске 14 января пробы хамсы (мороженой), добытой в акватории Черного моря. Также на проверку отправят пробы черноморской мидии, выращенной в Туапсинском районе и морской форели (охлажденной) садкового содержания в Сочи.

В декабре 2024 года сотрудники ведомства объявили 225 предостережений хозяйствующим субъектам о недопустимости продажи биологических ресурсов, загрязненных нефтепродуктами. Предприятиям, осуществляющим деятельность по добыче биологических ресурсов, рекомендовали исследовать каждую партию на предмет загрязнения нефтепродуктами.

Татьяна Ручкина

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