Главные новости к утру 18 января

Губернаторы Тульской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Брянской областей сообщили о работе ПВО и сбитых беспилотниках. По словам главы Тульской области Дмитрия Миляева, в результате атаки на одном из предприятий загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. В Калужской области, как сообщил губернатор Владислав Шапша, один из семи сбитых БПЛА упал на нежилое здание, начался пожар. Он также писал о пожаре на промышленном предприятии в городе Людиново.

Правительство Израиля одобрило сделку о прекращении огня с движением «Хамас». За проголосовали 24 министра, против — восемь. Соглашение должно вступить в силу 19 января.

Министр финансов США Джанет Йеллен в письме лидерам Конгресса сообщила о введении чрезвычайных мер для недопущения дефолта. Они начнут действовать с 21 января.

Нигерия официально стала страной—партнером БРИКС. МИД Бразилии, который объявил о присоединении, заявил, что страна активно укрепляет сотрудничество стран Глобального Юга и имеет общие интересы с другими членами объединения.

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал суду во Франции улучшить модерацию мессенджера, пишет France Info. На заседании он рассказал, что за последние полгода Telegram передал властям разных стран данные о 10 тыс. пользователях.