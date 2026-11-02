Итальянец сделал это по-быстрому

Кими Антонелли ехал в Мехико, зная, что с вероятностью, стремящейся к ста процентам, визит в мексиканскую столицу станет для него незабываемым. К гонке он подошел, имея в распоряжении сокрушительный отрыв от ближайших преследователей, способных, сугубо теоретически, помешать ему стать чемпионом. Напарника по Mercedes Джорджа Рассела Антонелли опережал на 123 очка, гонщика Ferrari, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона (в Мехико 41-летний британец тряхнул стариной и завоевал свой первый после перехода в «Скудерию» и 105-й за карьеру поул, чему был несказанно рад) — на 124. А это означало, что Антонелли достаточно было приехать девятым, чтобы вне зависимости от чего бы то ни было, оформить титул. Был даже вариант, при котором итальянец мог и вовсе не стартовать или стартовать, но не набрать очков (это, собственно, одно и то же). Тогда он становился чемпионом, если бы ни Рассел, ни Хэмилтон гонку не выиграли. Но Хэмилтон, как было сказано, стоял на старте первым, Рассел — вторым. Так что Антонелли (он начинал гонку с четвертого места) все же нужно было проконтролировать ситуацию.