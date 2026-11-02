Итальянец сделал это по-быстрому
Кими Антонелли стал самым молодым в истории чемпионом мира «Формулы-1»
Гонщик команды Mercedes Кими Антонелли стал чемпионом мира «Формулы-1». Титул 20-летний итальянец оформил на состоявшемся в ночь на 2 ноября Гран-при Мехико. В гонке он занял третье место, чего ему с запасом хватило. Достижение, так вышло, историческое. Дело в том, что Антонелли стал самым молодым чемпионом мира за более чем 75 летнюю историю «Формулы-1». Причем на путь от дебютанта серии до ее номера один ему понадобилось всего два сезона.
Кими Антонелли ехал в Мехико, зная, что с вероятностью, стремящейся к ста процентам, визит в мексиканскую столицу станет для него незабываемым. К гонке он подошел, имея в распоряжении сокрушительный отрыв от ближайших преследователей, способных, сугубо теоретически, помешать ему стать чемпионом. Напарника по Mercedes Джорджа Рассела Антонелли опережал на 123 очка, гонщика Ferrari, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона (в Мехико 41-летний британец тряхнул стариной и завоевал свой первый после перехода в «Скудерию» и 105-й за карьеру поул, чему был несказанно рад) — на 124. А это означало, что Антонелли достаточно было приехать девятым, чтобы вне зависимости от чего бы то ни было, оформить титул. Был даже вариант, при котором итальянец мог и вовсе не стартовать или стартовать, но не набрать очков (это, собственно, одно и то же). Тогда он становился чемпионом, если бы ни Рассел, ни Хэмилтон гонку не выиграли. Но Хэмилтон, как было сказано, стоял на старте первым, Рассел — вторым. Так что Антонелли (он начинал гонку с четвертого места) все же нужно было проконтролировать ситуацию.
Впрочем, уже вскоре после старта стало понятно, что никаких чудес не будет. Рассел начал чрезвычайно неудачно, откатившись на пятое место. Хэмилтон тоже стартовал не лучшим образом пропустив вперед и напарника по Ferrari Шарля Леклера, и лидера Red Bull Макса Ферстаппена. Последний в итоге гонку и выиграл. Хэмилтон финишировал вторым, Антонелли был третьим. И было что-то символичное в том, что первыми после финиша с завоеванием титула итальянца поздравили именно Хэмилтон и Ферстаппен у которых на двоих 11 чемпионских званий.
Таким образом, Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом «Формулы-1» в истории.
Причем рекорд прежний, принадлежавший Себастьяну Феттелю, который свой первый из четырех титулов оформил в сезоне 2010 года в возрасте 23 лет и 134 дней, 20-летний спортсмен превзошел с огромным запасом. А еще Антонелли стал первым с 1953 года, когда первенство выиграл Альберто Аскари, итальянцем, победившим в чемпионате мира «Формулы-1». Кроме того, Антонелли повторил рекорд по, скажем так, скорости трансформации из дебютанта в чемпиона. Итальянец выиграл первенство в свой второй сезон в карьере. До него такой стремительностью сумели отметиться только Жак Вильнёв (дебют в 1996, чемпионство в 1997) и уже упомянутый Хэмилтон (2007—2008). Даже легендарному Михаэлю Шумахеру понадобились четыре года, чтобы добраться до титула.