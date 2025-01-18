Нигерия стала партнером БРИКС

Министерство иностранных дел Бразилии, которая председательствует в БРИКС, заявило о присоединении Нигерии к объединению в качестве страны-партнера. Неофициально страна получила статус партнера БРИКС в октябре на саммите объединения в Казани.

«В рамках своего временного председательства в БРИКС правительство Бразилии объявляет об официальном вступлении Нигерии в качестве страны-партнера»,— говорится в заявлении на сайте МИД Бразилии.

Как указано в заявлении, Нигерия активно укрепляет сотрудничество стран Глобального Юга, а также имеет общие интересы с другими членами объединения. Там также говорится, что по численности населения страна находится на первом месте в Африке и на шестом в мире.

Нигерия стала девятой страной-партнером БРИКС. Ранее статус официально получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. На саммите объединения в октябре государствами-партнерами были названы 13 государств, в числе которых также Вьетнам, Алжир и Турция.

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