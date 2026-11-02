Власти Словении сообщили об утечке данных 15 тыс. госслужащих

Взлом произошел через систему почты и документооборота HCL Domino, которой пользуются власти Словении. Злоумышленники проникли в систему через уязвимый веб-сервер одного из словенских ведомств. Среди похищенных данных оказалось 7,2 тыс. зашифрованных паролей, которые, по сообщению управления, хакеры могут расшифровать.