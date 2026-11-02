КСИР заявил о подрыве двух танкеров в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что в Ормузском проливе подорвались два танкера с нефтью. На борту одного из судов, который относится к классу супертанкеров, произошел пожар. Заявление ведомства передает IRNA.
В КСИР заявили, что танкеры пытались пройти по «несанкционированному маршруту» под прикрытием ВМС США. Для этого они отключили свои системы навигации и идентификации.
С началом военного конфликта с США Иран объявил о праве контролировать Ормузский пролив и ввел собственные правила судоходства в проливе. Военные республики заминировали часть акватории и потребовали согласовывать любые маршруты с Тегераном. При этом президент США Дональд Трамп не раз утверждал, что Иран не контролирует судоходство в проливе.