КСИР заявил о подрыве двух танкеров в Ормузском проливе

С началом военного конфликта с США Иран объявил о праве контролировать Ормузский пролив и ввел собственные правила судоходства в проливе. Военные республики заминировали часть акватории и потребовали согласовывать любые маршруты с Тегераном. При этом президент США Дональд Трамп не раз утверждал, что Иран не контролирует судоходство в проливе.