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Коммерсантъ FM
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Пожар начался на промышленном предприятии в Калужской области после атаки БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об атаке БПЛА в городе Людиново. По его словам, после атаки на территории промышленного предприятия города произошел пожар.

«На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб. По предварительной информации, пострадавших нет»,— написал господин Шапша в своем Telegram-канале.

В последний раз регион подвергался атаке 2 января. Минобороны тогда отчиталось об уничтожении одного FPV-дрона.

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