France Info: Дуров пообещал суду улучшить модерацию Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал французским следственным судьям улучшить процедуру модерации мессенджера, пишет France Info со ссылкой на расшифровку заседания. Господин Дуров добавил, что Telegram ежемесячно удаляет от 15 млн до 20 млн учетных записей за нарушение законов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: @durov Павел Дуров

Фото: @durov

Судебное заседание прошло 6 декабря 2024 года, отмечает France Info. На нем Павел Дуров сказал, что Telegram «создавался не для того, чтобы быть платформой для преступников».

Павел Дуров также сообщил, что за последние полгода Telegram сотрудничал с правоохранительными органами и передал властям разных стран данные о 10 тыс. пользователях. По словам судей, с 2017 по 2024 год правоохранительные органы Франции возбудили около 2 тыс. дел по преступлениям, которые были совершены с использованием мессенджера.

24 августа 2024 года Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Ему предъявили обвинения по шести пунктам. 28 августа его освободили под судебный надзор с залогом €5 млн и запретом покидать Францию в течение шести месяцев.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Посиди за половинку».