Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Правительство Израиля проголосовало за прекращение огня в секторе Газа и начало процесса по освобождению заложников из анклава. Ранее соглашение о прекращении боев с палестинским движением «Хамас» утвердил военный кабинет Израиля.

Как передает The Times of Israel, 24 министра проголосовали «за», восемь — «против». Сделка с «Хамасом» должна вступить в силу 19 января, когда из плена будут освобождены первые три заложника. Еще 30 человека освободят в течение 42 дней.

На заседании премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США предоставили стране гарантию возобновления боевых действий в случае нарушения соглашений со стороны «Хамаса». «Президент Трамп принял решение, что когда он вступит в должность, мы вновь получим все оружие, поставки которого приостановлены»,— добавил господин Нетаньяху (цитата по Walla).

15 января премьер Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани сообщил о соглашении между Израилем и «Хамасом». 17 января достижение договоренностей подтвердил Биньямин Нетаньяху. На первом 42-дневном этапе сделки Израиль начнет вывод войск из сектора Газа, а «Хамас» освободит 33 заложника. На втором этапе должны быть освобождены все заложники, полностью выведены израильские войска и освобождены более тысячи заключенных в Израиле. На третьем этапе пройдет обмен телами погибших.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль держит пальцы на спусковом крючке».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...