Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Правительство Израиля проголосовало за прекращение огня в секторе Газа и начало процесса по освобождению заложников из анклава. Ранее соглашение о прекращении боев с палестинским движением «Хамас» утвердил военный кабинет Израиля.

Как передает The Times of Israel, 24 министра проголосовали «за», восемь — «против». Сделка с «Хамасом» должна вступить в силу 19 января, когда из плена будут освобождены первые три заложника. Еще 30 человека освободят в течение 42 дней.

На заседании премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США предоставили стране гарантию возобновления боевых действий в случае нарушения соглашений со стороны «Хамаса». «Президент Трамп принял решение, что когда он вступит в должность, мы вновь получим все оружие, поставки которого приостановлены»,— добавил господин Нетаньяху (цитата по Walla).

15 января премьер Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани сообщил о соглашении между Израилем и «Хамасом». 17 января достижение договоренностей подтвердил Биньямин Нетаньяху. На первом 42-дневном этапе сделки Израиль начнет вывод войск из сектора Газа, а «Хамас» освободит 33 заложника. На втором этапе должны быть освобождены все заложники, полностью выведены израильские войска и освобождены более тысячи заключенных в Израиле. На третьем этапе пройдет обмен телами погибших.

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