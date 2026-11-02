При пожаре на угольном месторождении в Туве пострадали 11 человек
При пожаре на угольном Межегейском месторождении в Республике Тыва пострадали 11 человек. Четверых из них госпитализировали. Всего самостоятельно из загоревшегося здания предприятия эвакуировался 181 сотрудник, сообщило главное управление МЧС по региону.
По данным ведомства, сгорело одноэтажное здание площадью 250 кв. м. На месте работали 59 человек и 19 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стал «аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие замыкания».
Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре этого года ПАО «Распадская» официально подтвердило продажу угольной компании «Межегейуголь», разрабатывающей Межегейское месторождение. Владельцем контрольного пакета стало новосибирское ООО «Промресурс».