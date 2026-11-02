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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Сибирь

При пожаре на угольном месторождении в Туве пострадали 11 человек

При пожаре на угольном Межегейском месторождении в Республике Тыва пострадали 11 человек. Четверых из них госпитализировали. Всего самостоятельно из загоревшегося здания предприятия эвакуировался 181 сотрудник, сообщило главное управление МЧС по региону.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, сгорело одноэтажное здание площадью 250 кв. м. На месте работали 59 человек и 19 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стал «аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие замыкания».
Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре этого года ПАО «Распадская» официально подтвердило продажу угольной компании «Межегейуголь», разрабатывающей Межегейское месторождение. Владельцем контрольного пакета стало новосибирское ООО «Промресурс».
Александра Стрелкова