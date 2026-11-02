При пожаре на угольном месторождении в Туве пострадали 11 человек

При пожаре на угольном Межегейском месторождении в Республике Тыва пострадали 11 человек. Четверых из них госпитализировали. Всего самостоятельно из загоревшегося здания предприятия эвакуировался 181 сотрудник, сообщило главное управление МЧС по региону.