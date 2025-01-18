На предприятии в Тульской области произошел пожар из-за атаки БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. На одном из предприятий загорелась емкость с горюче-смазочными материалами.

«Произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона. Работают пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет»,— написал Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Об атаке беспилотников также сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, над Кировским районом региона сбили семь БПЛА. Один из сбитых беспилотников упал на нежилое здание, начался пожар. Он уточнил, что возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что над регионом сбили еще два БПЛА. Всего с начала ночи он писал об уничтожении 11 беспилотников. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ранее пять беспилотников были сбиты над Смоленской областью, сообщал губернатор региона Василий Анохин. По его словам, жертв и разрушений нет.