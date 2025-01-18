Минфин США объявил о чрезвычайных мерах против дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен в письме лидерам Конгресса заявила, что ведомство вынуждено задействовать чрезвычайные меры для недопущения дефолта. Они начнут действовать с 21 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Джанет Йеллен

Фото: Gary Cameron / File Photo / Reuters Министр финансов США Джанет Йеллен

Фото: Gary Cameron / File Photo / Reuters

«Лимит госдолга не санкционирует новые расходы, но создает риск того, что федеральное правительство может оказаться не в состоянии финансировать свои существующие юридические обязательства … Я со всем уважением призываю Конгресс действовать незамедлительно, чтобы полностью защитить кредитоспособность США»,— говорится в письме Джанет Йеллен к Конгрессу (.pdf).

Глава Минфина США также указала, что период времени, в течение которого могут действовать чрезвычайные меры, «подвержен значительной неопределенности». Она добавила, что после введения этих мер ведомство погасит часть инвестиций.

Лимит госдолга ограничивает размер средств, которые США могут занимать для финансирования правительства. В настоящий момент государственный долг Соединенных Штатов составляет $36,19 трлн. В декабре Джанет Йеллен заявляла, что потолок госдолга будет достигнут в период с 14 по 23 января.