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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
ИндустрииЭлектроэнергетика

С чувством невыполненного долга

«Мечел-Энерго» лишен статуса участника оптового энергорынка
Как стало известно “Ъ”, энергетический дивизион «Мечела» лишился права напрямую торговать электроэнергией и мощностью на оптовом энергорынке из-за долгов на 3,36 млрд руб. Решение затрагивает энергоснабжение крупнейших предприятий группы, включая металлургические комбинаты, угольные активы и морские порты. Однако ситуация отражает более широкую проблему неплатежей в российской промышленности, задолженность которой перед оптовым энергорынком, по оценкам «Совета рынка», превысила 9 млрд руб.
Неплатежи отрезали «Мечел-Энерго» от оптового рынка

Неплатежи отрезали «Мечел-Энерго» от оптового рынка

Виктор Коротаев / Коммерсантъ

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Энергетический дивизион «Мечела», одного из крупнейших российских производителей угля и стали,— «Мечел-Энерго» — лишился статуса участника оптового энергорынка из-за просрочки платежей, рассказали источники “Ъ”, знакомые с обсуждением. Соответствующее решение набсовет «Совета рынка» (регулятор энергорынков) принял 28 октября. В результате компания утратит право напрямую покупать и продавать электроэнергию и мощность на оптовом энергорынке. В «Мечеле» на запрос “Ъ” не ответили.
Решение затрагивает 18 групп точек поставки, через которые «Мечел-Энерго» закупал электроэнергию для крупных промышленных предприятий. В их числе Челябинский металлургический комбинат (ЧМК), «Ижсталь», «Уральская кузница», Коршуновский ГОК, «Якутуголь», а также морские порты Посьет и Ванино.
В «Совете рынка» подтвердили “Ъ” принятое решение, пояснив, что причиной стало несоблюдение компанией платежной дисциплины на оптовом энергорынке: объем долга «Мечел-Энерго» был сопоставим с начислениями за несколько расчетных периодов.
Лишение статуса не должно повлиять на надежность электроснабжения промышленных потребителей, подчеркивают в «Совете рынка». Если предприятия, включая металлургические заводы и порты, самостоятельно не выберут другую энергосбытовую организацию, их автоматически примут на обслуживание соответствующие гарантирующие поставщики электроэнергии.

«Мечел-Энерго» обеспечивает электроэнергией металлургический и добывающий сегменты компании, а излишки реализует на рынке. Главные активы дивизиона — ТЭЦ ЧМК (мощностью 229 МВт), Южно-Кузбасская ГРЭС (336 МВт) в Кемеровской области, «Кузбассэнергосбыт». «Мечел-Энерго» также располагает собственными генерирующими и тепловыми активами на производственных площадках. Выручка «Мечел-Энерго» за 2025 год по РСБУ сократилась на 10%, до 21,2 млрд руб., убыток составил 622 млн руб.

Задолженность «Мечел-Энерго» непосредственно перед оптовым рынком достигла 3,36 млрд руб., следует из материалов к заседанию. Компания пыталась избежать исключения, предложив погасить долг равными платежами до 31 марта 2027 года и отложить рассмотрение вопроса о лишении статуса на ноябрь, но набсовет поддержал более жесткое решение. «Мечел-Энерго» также нарушал показатель оборачиваемости задолженности (показатель финансовой дисциплины) за услуги по передаче электроэнергии в отношении дочерних структур «Россетей» и ДРСК. Суммарный долг перед структурами «Россетей» в материалах не раскрывается.
Как писал “Ъ” в октябре 2025 года, задолженность «Мечел-Энерго» перед «Россетями» и их региональными структурами составляла около 800 млн руб. Тогда обсуждалась возможность передачи части электросетевых активов госхолдингу в счет погашения обязательств. В декабре 2025 года «Россети Урал» сообщили о получении от «Мечел-Энерго» 1,1 млрд руб. в счет долга за услуги передачи электроэнергии. На тот момент, по информации «Совета рынка», задолженности непосредственно на опте у компании не было. В «Россетях» не стали комментировать наличие переговоров о передаче активов, указав лишь на наличие задолженности.
Вопрос о лишении статуса другой энергосбытовой структуры «Мечела» — «Кузбассэнергосбыта» — также рассматривался 28 октября, однако, по словам источников “Ъ”, набсовет решил сохранить за ней право на торговлю.
«Кузбассэнергосбыт» сообщил о сокращении отставания от графика платежей и привлек в качестве гаранта Южно-Кузбасскую ГРЭС. Согласно представленному проекту решения, для оплаты обязательств предполагалось использовать средства с торгового счета ГРЭС. Рассмотрение вопроса об исключении энергосбыта предложено перенести на январь 2027 года.
Нынешнее решение принято в условиях ухудшения финансовых показателей «Мечела». По итогам первого полугодия 2026 года выручка группы сократилась на 23%, до 117,4 млрд руб., скорректированная EBITDA стала отрицательной и составила минус 6,1 млрд руб. Убыток достиг 41,5 млрд руб., а чистый долг на конец июня составлял 289,6 млрд руб.

Игорь Хафизов, гендиректор «Мечела», о бизнесе компании в конце 2025 года, «РИА Новости»:

Надеемся, что цены на уголь начнут расти со дна, надеемся на курс доллара, надеемся на дальнейшее снижение ключевой ставки.

Проблемы с расчетами характерны не только для предприятий «Мечела». По данным «Совета рынка», совокупная задолженность предприятий добывающих отраслей и металлургии за электроэнергию и мощность превышает 9 млрд руб., причем практически полностью она сформировалась в 2026 году. В ассоциации считают проблему системной и требующей особого внимания.
В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет крупную промышленность), в свою очередь, считают чрезмерно жесткие меры в отношении промышленных потребителей неоправданными в текущих экономических условиях.

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По мнению ассоциации, подход к должникам должен быть более гибким и позволять предприятиям восстановить платежеспособность, а не усугублять их положение. «Эта избыточная жесткость особенно контрастирует с многочисленными послаблениями генкомпаниям в виде снижения размера или вовсе отказа от штрафов при невыполнении ими своих обязательств перед потребителями, которыми пестрят решения регуляторов в последнее время»,— отмечают там.
Лишение «Мечел-Энерго» статуса участника оптового рынка означает необходимость перестройки сложившейся модели энергоснабжения группы, отмечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Наиболее вероятным сценарием он считает привлечение стороннего энергосбыта, что приведет к дополнительным издержкам. Оценить масштаб возможного удорожания пока сложно, говорит эксперт.
По мнению господина Сасима, происходящее свидетельствует о системных проблемах в управлении энергетическим направлением «Мечела». Дополнительные затраты на электроэнергию в условиях высокой долговой нагрузки способны усилить финансовые трудности группы. Кроме того, изменение схемы энергоснабжения и нарушения платежной дисциплины могут негативно повлиять на оценку кредитоспособности холдинга и осложнить привлечение внешнего финансирования.

Газета «Коммерсантъ» №203/П

от 02.11.2026, стр. 1
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«Мечел»
Электроэнергетика
ТЭК

Авторы

  • Татьяна Дятел
    Татьяна Дятел
    руководитель группы ТЭК
  • Анна Тыбинь
    Анна Тыбинь
    обозреватель