С чувством невыполненного долга
«Мечел-Энерго» обеспечивает электроэнергией металлургический и добывающий сегменты компании, а излишки реализует на рынке. Главные активы дивизиона — ТЭЦ ЧМК (мощностью 229 МВт), Южно-Кузбасская ГРЭС (336 МВт) в Кемеровской области, «Кузбассэнергосбыт». «Мечел-Энерго» также располагает собственными генерирующими и тепловыми активами на производственных площадках. Выручка «Мечел-Энерго» за 2025 год по РСБУ сократилась на 10%, до 21,2 млрд руб., убыток составил 622 млн руб.
Игорь Хафизов, гендиректор «Мечела», о бизнесе компании в конце 2025 года, «РИА Новости»:
Надеемся, что цены на уголь начнут расти со дна, надеемся на курс доллара, надеемся на дальнейшее снижение ключевой ставки.
Газета «Коммерсантъ» №203/Пот 02.11.2026, стр. 1