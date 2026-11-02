С чувством невыполненного долга

Задолженность «Мечел-Энерго» непосредственно перед оптовым рынком достигла 3,36 млрд руб., следует из материалов к заседанию. Компания пыталась избежать исключения, предложив погасить долг равными платежами до 31 марта 2027 года и отложить рассмотрение вопроса о лишении статуса на ноябрь, но набсовет поддержал более жесткое решение. «Мечел-Энерго» также нарушал показатель оборачиваемости задолженности (показатель финансовой дисциплины) за услуги по передаче электроэнергии в отношении дочерних структур «Россетей» и ДРСК. Суммарный долг перед структурами «Россетей» в материалах не раскрывается.