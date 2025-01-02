C пляжей Кубани вывезли почти 73 тыс. тонн загрязненного мазутом песка

С пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края вывезли около 73 тыс. тонн загрязненного мазутом песка. В регионе песок на утилизацию принимают четыре компании, сообщил краевой оперштаб.

Более половины песка вывезли на площадку в Воскресенск в Анапе — 38 тыс. т. С начала работ самосвалы разгрузились на ней 2094 раза. Ожидается, что она сможет принять не менее 200 тыс. тонн загрязненного грунта.

Оперштаб уточнил, что вывоз на предприятия утилизации приостановлен из-за набранного максимального объема для переработки. Вывозить новые партии смогут после частичной утилизации.

15 декабря в результате сильного шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. 26 декабря был введен ЧС федерального уровня, он действует и в Крыму. К концу года на побережье Кубани было собрано почти 70 тыс. тонн загрязненного грунта, в Крыму — более 230 тонн.

О последствиях ЧП — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».