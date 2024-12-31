На побережье Кубани собрали почти 70 тысяч тонн загрязненного грунта

Спасатели и волонтеры собрали с побережья Краснодаркого края около 70 тыс. т грунта, загрязненного нефтепродуктами, сообщило МЧС. В оперштабе Кубани рассказали, что удалось спасти более 1,6 тыс. птиц.

По данным МЧС, были найдены новые участки выброса нефтепродуктов возле пляжа «Высокий берег» до 22 причала. В Темрюкском районе очищены 7 км береговой линии, продолжается вывоз загрязненного грунта с 63 км.

«Собрали и вывезли 69 615 тонн загрязненного песка и грунта»,— говорится в пресс-релизе МЧС. Там добавили, что в Крыму собрано и вывезено более 226 т загрязненного песка и грунта, очищено свыше 44 км берега.

В оперштабе Краснодарского края заявили, что в Анапе и Темрюкском районе работают несколько центров помощи птицам. Удалось спасти 1686 пернатых, из них 1300 передали в центры реабилитации животных в несколько российских регионов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, произошло несколько утечек. 26 декабря был введен ЧС федерального уровня, он также действует в Крыму. Кремль назвал ситуацию критической. Затонувшие танкеры планируют поднять до 16 июня.

Подробности — в публикации «Ъ» «Мазут уберут всей страной».