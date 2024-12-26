Мазут уберут всей страной

Правительственная комиссия под руководством главы МЧС России Александра Куренкова ввела режим ЧС федерального уровня из-за ситуации в Керченском проливе после крушения двух танкеров с нефтепродуктами. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев попросил рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов для утилизации загрязненного мазутом песка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, береговая линия в Анапе, 15 декабря

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, береговая линия в Анапе, 15 декабря

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Первым о том, что экологическая катастрофа в результате крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе получит статус федеральной чрезвычайной ситуации (ЧС), в четверг заявил в эфире телеканала «Крым 24» глава Крыма Сергей Аксенов. «Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению лидера будет присвоен статус федеральной ЧС»,— пояснил чиновник. Он уточнил, что предложение о введении федерального режима ЧС будет исходить от главы МЧС Александра Куренкова.

Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков тем временем вместе с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым и главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым посетил зону бедствия в Темрюкском районе и городе-курорте Анапа. Главный спасатель выразил уверенность в благоприятном итоге операции по очистке побережья: «Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время». Он уточнил, что основная задача сейчас — вывоз смешанного грунта с прибрежной зоны и его утилизация. «Второй важной задачей является очистка водной акватории и обследование дна при помощи водолазов,— продолжил господин Куренков. — Сбор мазута с побережья и водной акватории - тяжелая ручная работа. Спасатели и волонтеры загружают грунт в мешки и потом самосвалами и тракторами увозят их к местам дальнейшей утилизации. Сотрудники МЧС России работают на труднодоступных участках».

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев попросил Александра Куренкова рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов для организации утилизации загрязненного мазутом песка. К настоящему моменту с пляжей собрано более 30 тыс. т загрязненного грунта, однако специалисты оценивают будущий объем опасных отходов не менее чем в 200 тыс. т. При этом в Краснодарском крае всего четыре специализированных предприятия принимают на переработку песок с нефтепродуктами, и эти предприятия работают на пределе мощности, пояснил глава региона.

Ближе к вечеру стало, что правительственная комиссия под руководством главы МЧС ввела режим ЧС федерального уровня из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе министерства.

Введение режима ЧС регулирует закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 1994 года. Режим ЧС федерального уровня вводится, если ситуация затрагивает территорию всей страны, погибли или получили ущерб здоровью свыше 500 человек, ущерб — более 1,2 млрд руб. Введение режима ЧС федерального уровня предполагает привлечение дополнительных сил и средств федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций. Последний раз подобный режим вводился в РФ в августе 2024 года после вторжения в Курскую область подразделений ВСУ.

Режим ЧС муниципального уровня, напомним, был введен на территории пяти населенных пунктов Анапы и Темрюкского района 17 декабря, когда на береговой полосе Черного моря появились первые выбросы мазута, принесенные течением от двух затопленных танкеров «Волгонефть». Загрязнение побережья было выявлено на протяжении 55 км. Первое время краевые власти ежедневно сообщали о том, что спасатели и волонтеры очистили очередные несколько километров прибрежной полосы. Однако вскоре стало ясно, что убранная территория загрязняется вновь.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 декабря признал, что ситуация оказалась сложнее, чем ее оценивали изначально. «Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи», — отметил губернатор. С 25 декабря в крае действует региональный режим ЧС, загрязненная территория поделена на участки и распределена между муниципалитетами (41 город и район), которые обеспечивают работы по очистке пляжей. Отметим, режим регионального уровня подразумевает, что ситуация не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, погибли или получили ущерб здоровью 50–500 человек, ущерб составляет от 12 млн до 1,2 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар; Полина Мотызлевская