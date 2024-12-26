Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива мазута в Черном море

Правительственная комиссия под руководством главы МЧС Александра Куренкова приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море, сообщило МЧС. Введение режима ЧС федерального уровня позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и госкорпораций, отметил господин Куренков.

«Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования»,— сказал Александр Куренков на заседании комиссии.

25 декабря краевой режим ЧС ввел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. До этого в Краснодарском крае с 17 декабря действовал режим ЧС муниципального уровня, введенный на территории Анапы и Темрюкского района. 21 декабря нефтепродукты достигли берегов Крыма, режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи.

Согласно закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 1994 года, режим ЧС федерального уровня вводится в случае, если ЧС затрагивает всю территорию страны и влечет ущерб более 1,2 млрд руб. В России последний раз вводили режим ЧС федерального уровня 9 августа 2024 года, когда Курская область была атакована украинскими военными.

Как корреспондент «Ъ» вместе с волонтерами чистил пляж и отмывал птиц от мазута — в материале «В Черном море, в черной пене».

Полина Мотызлевская