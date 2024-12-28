В Крыму ввели режим ЧС из-за разлива мазута

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении в республике режима ЧС регионального характера. Причиной стал разлив мазута в Черном море, последствия которого не могут ликвидировать с середины декабря.

Документ опубликован на сайте правительства Крыма. Согласно ему, границы зоны техногенной ЧС установлены в пределах территорий городского округа Керчь и Ленинского района республики. Их главам поручено обеспечить «круглосуточный мониторинг прибрежной зоны на выявление участков, загрязненных нефтепродуктами», создать резерв средств для сбора нефтепродуктов, а также определить меры по обеспечению защиты населения.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма. У первого судна оторвало носовую часть, второе село на мель в районе порта Тамань. 20 декабря на «Волгонефти-212» произошла еще одна утечка. 21 декабря в Керчи ввели режим ЧС муниципального характера, 25 декабря — в Краснодарском крае. 26 декабря правкомиссия под руководством главы МЧС Александра Куренкова ввела режим ЧС федерального уровня.

После крушения танкеров было выявлено загрязнение побережья на протяжении 55 км, для его ликвидации привлекли десятки спасателей и волонтеров. Однако вскоре стало ясно, что убранная территория загрязняется вновь.

Подробности — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».