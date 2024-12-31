В Крыму собрали более 230 тонн загрязненного мазутом песка

В Крыму после крушения танкеров в районе Керченского пролива обследовано более 1 тыс. км береговой линии. Собрано более 226 т загрязненного песка, очищено более 44 км побережья, сообщило региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что за сутки новых очагов выброса нефтепродуктов не обнаружено. К мониторингу обстановки привлекли 76 человек и 38 единиц техники, всего в работах задействовано 92 человека и 41 единица техники. С начала работ обследовано 1012 км береговой линии.

15 декабря из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. 26 декабря был введен ЧС федерального уровня, он действует и в Крыму. На побережье Кубани собрано почти 70 тыс. т загрязненного грунта.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Мазут уберут всей страной».