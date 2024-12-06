Песков не стал связывать смену главы Курской области с претензиями к властям

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сам подал в отставку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не стал связывать уход господина Смирнова с какими-либо высказанными в его адрес претензиями.

Господин Песков подтвердил, что губернатор уволился в связи с переходом на другую работу. Какую должность он займет, пока неизвестно.

«Здесь не нужно говорить о претензиях. Здесь нужно говорить о том, что необходимо сделать в этой кризисной ситуации»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

По его словам, после освобождения Курской области от ВСУ новому главе региона нужно будет заняться его восстановлением. «Сфера ЖКХ, стройка и так далее. Регион — это люди и обеспечение всех потребностей людей»,— добавил пресс-секретарь.

Владимир Путин вчера, 5 декабря, назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. В 2016–2018 годах господин Хинштейн работал советником директора Росгвардии. Кремль объяснил его назначение необходимостью кризисного управления в регионе.

Министр транспорта и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт назвал самым острым вопросом в регионе оформление жилищных сертификатов. По его словам, у властей области в последнее время были «проблемы в коммуникации с людьми». Александр Хинштейн пообещал в ближайшее время приступить к работе.

О ситуации в Курской области — в материале «Ъ» «Вице-губернаторов нацелили на большинство».