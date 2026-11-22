В Москве же есть один специальный ресторан, куда круглый год можно зайти, чтобы попробовать странненького вина. Называется Urban Winery, городская винодельня. Прямо заявлено, что здесь делают вино московского разлива — в подвале в отреставрированном особняке в районе Басманных улиц. Я поехала как раз под настроение «Божоле нуво», все попробовала, и могу сказать, что проект не пустой, настоящий. И популярный — выглядит как местная достопримечательность. Билеты на винные экскурсии с дегустацией за 7500 руб. продаются активно, в самом ресторане полно народу, и все что-то интеллигентно празднуют с букетами сезонных хризантем.