Московское вино
Ресторанная критика с Еленой Ремчуковой
Мой гастрономический интерес и обычай формировались во Франции. И каждый год поздней осенью меня тянет выйти из дома, чтобы выпить плохого вина, потому что настало время «Божоле нуво». Boujolais nouveu est arrive! Это резкое, но душистое молодое вино из сорта гаме появляется в ресторанах в третий четверг ноября, и французы традиционно устраивают вокруг него праздник.
В Москве же есть один специальный ресторан, куда круглый год можно зайти, чтобы попробовать странненького вина. Называется Urban Winery, городская винодельня. Прямо заявлено, что здесь делают вино московского разлива — в подвале в отреставрированном особняке в районе Басманных улиц. Я поехала как раз под настроение «Божоле нуво», все попробовала, и могу сказать, что проект не пустой, настоящий. И популярный — выглядит как местная достопримечательность. Билеты на винные экскурсии с дегустацией за 7500 руб. продаются активно, в самом ресторане полно народу, и все что-то интеллигентно празднуют с букетами сезонных хризантем.
Про вино много писать не буду: оно именно такое, как ожидаешь. Игристые петнаты похожи на сидр, а приятнее всего оранжи, поскольку с ними можно без правил. По залу ходят любезные разговорчивые сомелье, и гости попивают в диалоге с ними.
Бесплатная вода и хороший сервис добавляют устойчивости проекту.
Проблему я увидела в том, что с кухни валят чад и дым, поэтому пахнет не винным рестораном, а чебуречной.
Шеф-поваром с момента открытия работает молодая талантливая Арина Журавлева. Ее авторское меню выглядит вполне привлекательно. Первым делом я попробовала стартер: домашний хлеб, кукурузное масло и кабачковую икру за 360 руб. Сливочное масло с добавлением кукурузного молочка и образцовая советская кабачковая икра были тонко сработаны, в меру оригинальны. Хлеб и особенно ворох тонких пшеничных чипсов, посыпанных паприкой, пришлось съесть не отрываясь — очень вкусно. Получив такой зачин, ожидаешь, что дальше будет все лучше по нарастающей. Но нет.
Хрустящая фокачча с грибной сметаной и хамоном за 650 руб. оказалась небольшой влажной лепешкой, почему-то пожаренной на масле с запахом подсолнечного нерафинированного. Вышел такой недопеченный дачный оладушек, а четыре крошки хамона сверху только добавили ему несуразности. Затем пришли зеленые тако с тартаром из карельской форели и виноградом (1150 руб.), эти снова понравились. Лодочки из салатных листьев вырезаны удобно, жирность красной рыбы сбалансирована ягодами маринованного винограда. Все вместе — легкая и грамотно собранная еда под белое вино.
А следом опять несуразица. Фирменный фиш энд чипс UV и соус тартар со шпротами (1290 руб.) — миска отфритюренной пустоты. В той миске картофельные чипсы и читос. Читос в данном случае это брошенные во фритюр червячки из картофельного пюре. Плюс рыба судак и отварные креветки в тесте. Да, рыбу пожарили не в тонком кляре, а именно в тесте. И вышли тяжелые беспонтовые пирожки. Ну и соус к ним соответствующий: обычно в тартаре есть порубленные огурчики, которые приподнимают вкус картошки и рыбы, а тут вместо них копчено-жирный вкус шпрот. Результат — окончательно тяжелая композиция.
По совету официантов я взяла десерт под названием тарт татен из капусты и мороженого из сметаны за 590 руб. Вот это понравилось. Пахнущая корицей роза из капусты — придумано круто, исполнено оригинально. Жевать упругие сладковатые лепестки из нашей обычной белокочанной — сплошное гастрономическое удивление.
Кухня в Urban Winery оказалась и вправду авторской, такой дерзкой-пионерской.
И это, кстати, похоже на французскую бистрономию. Как гастро-бистро это место выглядит очень неплохо. Да и с делом репрезентации российского виноделия справляется хорошо. Можно, например, узнать про вино из лозы сорта «Восторг», недавно выведенного в НИИ имени Потапенко в Новочеркасске. Продегустировать. И независимо от впечатления подумать, какое это приятное мирное осеннее дело — пить свое московское вино.