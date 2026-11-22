Музыканта похоронили в день рождения — 22 ноября Герберту Моралесу могло бы исполниться 65 лет. Его дочь Мила Моралес сообщала, что по этому случаю вечером в московском клубе «Место Зангези» пройдет концерт, на котором выступят группы, с участниками которых он общался и сотрудничал.