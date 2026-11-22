Лидера Jah Division Моралеса похоронили в Израиле
Похороны лидера регги-группы Jah Division Герберта Моралеса прошли в израильском городе Хайфа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Музыканта похоронили в день рождения — 22 ноября Герберту Моралесу могло бы исполниться 65 лет. Его дочь Мила Моралес сообщала, что по этому случаю вечером в московском клубе «Место Зангези» пройдет концерт, на котором выступят группы, с участниками которых он общался и сотрудничал.
Герберт Моралес умер 19 ноября от инфаркта в Хайфе, куда переехал вскоре после репатриации в Израиль осенью 2022 года. До этого всю жизнь прожил в Москве. Музыкой начал заниматься с конца 1980-х, сначала выступал как сессионный гитарист с калининградской группой «Комитет охраны тепла».
В 1991 году вместе с поэтом и журналистом Александром Дельфиновым (объявлен иноагентом) основал группу Jah Division. Коллектив одним из первых в России сочинял музыку в жанре регги.