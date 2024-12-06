Песков объяснил, почему Путин поручил Хинштейну руководить Курской областью

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что бывший глава Курской области Алексей Смирнов сам подал в отставку и пойдет на другую работу. Какую именно должность займет господин Смирнов, представитель Кремля не уточнил. Назначение на пост врио главы региона Александра Хинштейна господин Песков объяснил необходимостью кризисного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент четко сказал, что востребовано кризисное управление. С учетом его опыта на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть более эффективна»,— сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС). Он отметил, что пока рано говорить о том, будет ли работа Александа Хинштейна на посту врио главы Курской области временной.

Министр транспорта и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в последнее время у Алексея Смирнова «возникли проблемы с налаживанием коммуникации с людьми» и мерами поддержки пострадавших от украинского вторжения. По словам главы Минтранса, наиболее острая проблема в регионе — это оформление жилищных сертификатов. В начале ноября в Курске прошли протесты жителей приграничных районов из-за долгого процесса получения обещанных жилищных сертификатов. Теперь, подчеркнул господин Старовойт, с этой проблемой предстоит разобраться Александру Хинштейну.

Президент Владимир Путин, накануне, 5 декабря, своим указом назначил господина Хинштейна врио губернатора Курской области. Алексей Смирнов досрочно подал в отставку в связи с переходом на другую работу. Говоря о своем уходе с поста, он отмечал, что переходит на новое место службы «по решению руководства». В Госдуме новому губернатору пообещали помочь в соцэкономическом развитии Курской области.

О плохой коммуникации властей с жителями Курской области — в материале «Ъ» «Вице-губернаторов нацелили на большинство».