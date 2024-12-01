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Коммерсантъ FM
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Вице-губернаторов нацелили на большинство

Им разъяснили, чего от них ждут на выборах и в обычной жизни

В подмосковной Мастерской управления «Сенеж» прошел традиционный семинар для вице-губернаторов, организованный администрацией президента. По словам источников “Ъ”, осведомленных о ходе мероприятия, на нем впервые были названы целевые показатели на думские выборы-2026 (55% голосов за «Единую Россию» при явке в 55%). Кроме того, обсуждались вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО), в частности — работа с «образом победы» и отношение в обществе к участникам СВО. Затронули на семинаре и тему межнациональных конфликтов: для вице-губернаторов даже провели на эту тему специальную деловую игру-симуляцию.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Подобные семинары для вице-губернаторского корпуса администрация президента (АП) проводит регулярно. На нынешнем мероприятии, которое проходило в «Сенеже» с 27 по 30 ноября, по словам осведомленных о нем источников “Ъ”, традиционно присутствовали куратор внутриполитического блока Кремля, первый замруководителя АП Сергей Кириенко и начальники профильных управлений администрации. Участники семинара впервые получили ориентировочные целевые показатели на выборы в Госдуму 2026 года (первым об этом сообщил интернет-ресурс URA.RU).

На данный момент в АП считают удачным сценарием 55% голосов по партспискам за «Единую Россию» (ЕР) при явке в те же 55%.

Это заметно выше целевых показателей, которые АП задавала перед выборами-2021: тогда использовалась формула «45 на 45». В итоге же ЕР набрала 49,8% при явке в 51,7%, а в целом за счет одномандатников получила 324 из 450 мест, что обеспечило ей конституционное большинство и полный контроль над Госдумой.

Как говорят осведомленные о семинаре собеседники “Ъ”, новые целевые показатели доводились до регионов с двумя пояснениями. Первое — результат следующих выборов должен быть не хуже, чем предыдущих, а новая фракция ЕР должна быть не меньше, чем действующая. Общественное мнение, по мнению АП, тоже к этому располагает, так как россияне по-прежнему едины и сплоченны. В то же время представители АП подчеркивают, что до каждого региона позже будут доведены индивидуальные планы, которые при выполнении как раз и дадут общероссийскую картину по формуле «55 на 55». Ну а второй посыл состоит в том, что индивидуальные задания регионам надо выполнять, не пытаясь добиться слишком высоких результатов: для АП важна легитимность, которая понимается как вера людей в честность выборов, подчеркивает в разговоре с “Ъ” федеральный чиновник.

Еще одной важной темой семинара, по словам собеседников “Ъ”, была работа с «образом победы» и общественным мнением в отношении возвращающихся с СВО.

«АП исходит из того, что конец СВО будет и к нему надо быть готовым»,— поясняет один из источников “Ъ”. Будущие результаты СВО должны расцениваться в обществе как победа, хотя разные социальные группы уже воспринимают ее по-разному: для «рассерженных патриотов» она означает одно, для «либералов» — совсем другое. Поэтому, с точки зрения АП, надо ориентироваться на «спокойное большинство», которое будет довольно достижением обозначенных президентом целей (денацификация и демилитаризация Украины), а также сохранением за Россией новых территорий. И это большинство необходимо сохранять и расширять, считают в АП.

Что касается участников СВО, то, как уже сообщал “Ъ”, работа с ними — одна из приоритетных задач, которую АП ставит перед региональными властями, а удовлетворенность бывших бойцов их послевоенной жизнью даже стала одним из показателей эффективности для губернаторов (см. “Ъ” от 29 ноября). На семинаре в связи с этим отмечалось, что нужно постоянно держать в фокусе вопросы реабилитации и трудоустройства участников СВО, чтобы они не примкнули к протестным движениям или к криминалу. Один из рисков заключается в том, что в мирной жизни бывшим бойцам будет тяжело найти те же зарплаты, что и на СВО, поэтому надо думать над их поощрением и формированием уважительного отношения в обществе, говорят источники “Ъ”. Говорилось в «Сенеже» и о том, что в обществе нельзя допускать формирования негативного отношения к участникам СВО в целом. «Нужно проводить разъяснительную работу — объяснять, например, что эффект ПТСР затрагивает далеко не всех участников боевых действий — особенно сейчас, когда они часто ведутся бесконтактно»,— приводит пример один из источников “Ъ”.

Затрагивалась на семинаре и тема национализма.

Сейчас АП наблюдает в обществе рост антимигрантских настроений. Вице-губернаторов призвали к постоянной профилактической работе и объяснили, в чем состоят недоработки в этой сфере, приведшие, в частности, к антисемитским беспорядкам в октябре 2023 года в Дагестане и антицыганским волнениям под Челябинском в октябре 2024-го. По рассказам участников семинара, для них даже провели специальную деловую игру — «Симуляция конфликта на национальной почве». Как подчеркивает один из собеседников “Ъ”, в АП вообще призывают внимательно следить за ростом любых деструктивных групп и относят к таковым, в частности, неоязыческие сообщества.

Как губернаторам утвердили новые показатели эффективности

В целом же вице-губернаторов традиционно призывали к сохранению в обществе стабильности и устойчивого согласия. Для этого, пояснили представители АП, чиновники должны общаться с людьми и с пониманием относиться к тому, что они чем-то недовольны. В пример приводилась Курская область, где власти добились выплат и льгот для граждан, потерявших свои дома, но это не позволило избежать протестов — по мнению АП, из-за недостаточно грамотной разъяснительной работы.

Андрей Винокуров

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