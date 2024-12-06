Старовойт рассказал, из-за каких проблем курский губернатор ушел в отставку

Министр транспорта и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт считает самым острым вопросом в регионе оформление жилищных сертификатов. Теперь его предстоит решать новому главе Александру Хинштейну. Министр отметил, что у властей Курской области в последнее время были «проблемы в коммуникации с людьми» и мерами поддержки пострадавших от украинского вторжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Очевидно, что в последние время у Алексея Борисовича Смирнова возникли проблемы с налаживанием коммуникации с людьми, потому что на региональном и федеральном уровне принято большое количество мер поддержки — и материальных, и юридических. Больше 160. Но организовать доведение до людей того, как реализуются эти меры,— с этим возникли проблемы. А ситуация непростая, конечно. Видимо, в связи с этим было принято решение»,— сказал Роман Старовойт (цитата по ТАСС).

Господин Старовойт отметил, что уже пообщался с Александром Хинштейном и заверил его, что со соей стороны будет оказывать всестороннюю поддержку.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил назначение господина Хинштейна необходимостью кризисного управления в Курской области. По его словам, пока рано говорить о том, будет ли работа Александра Хинштейна временной.

Накануне, 5 декабря, президент Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Алексей Смирнов досрочно подал в отставку в связи с переходом на другую работу. В начале ноября в Курске прошли протесты жителей приграничных районов из-за долгого процесса получения обещанных жилищных сертификатов. В Госдуме новому губернатору пообещали помочь в соцэкономическом развитии Курской области.

О протестах — в материале «Ъ» «Курские беженцы недостаточно сертифицированы».