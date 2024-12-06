Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Старовойт рассказал, из-за каких проблем курский губернатор ушел в отставку

Министр транспорта и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт считает самым острым вопросом в регионе оформление жилищных сертификатов. Теперь его предстоит решать новому главе Александру Хинштейну. Министр отметил, что у властей Курской области в последнее время были «проблемы в коммуникации с людьми» и мерами поддержки пострадавших от украинского вторжения.

Роман Старовойт

Роман Старовойт

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Роман Старовойт

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Очевидно, что в последние время у Алексея Борисовича Смирнова возникли проблемы с налаживанием коммуникации с людьми, потому что на региональном и федеральном уровне принято большое количество мер поддержки — и материальных, и юридических. Больше 160. Но организовать доведение до людей того, как реализуются эти меры,— с этим возникли проблемы. А ситуация непростая, конечно. Видимо, в связи с этим было принято решение»,— сказал Роман Старовойт (цитата по ТАСС).

Господин Старовойт отметил, что уже пообщался с Александром Хинштейном и заверил его, что со соей стороны будет оказывать всестороннюю поддержку.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил назначение господина Хинштейна необходимостью кризисного управления в Курской области. По его словам, пока рано говорить о том, будет ли работа Александра Хинштейна временной.

Накануне, 5 декабря, президент Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Алексей Смирнов досрочно подал в отставку в связи с переходом на другую работу. В начале ноября в Курске прошли протесты жителей приграничных районов из-за долгого процесса получения обещанных жилищных сертификатов. В Госдуме новому губернатору пообещали помочь в соцэкономическом развитии Курской области.

О протестах — в материале «Ъ» «Курские беженцы недостаточно сертифицированы».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...